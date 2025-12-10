Папоян: Европа заинтересована в открытии границ Армении с Азербайджаном и Турцией

После установления мира между Ереваном и Баку Армения стала гораздо более интересной для всего мира.

Как передает Report со ссылкой на Armenpress, об этом в беседе с журналистами заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, находящийся в Германии в составе делегации во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

"Армения стала интересна миру, прежде всего, благодаря существующим сегодня экономическим возможностям. На сегодняшний день фактически единственная дорога, соединяющая азиатскую часть с Европой, - это Средний коридор, проходящий через территорию Азербайджана, Армении и Грузии", - отметил он.

По его словам, отныне европейские партнеры очень заинтересованы в том, чтобы этот путь проходил через территорию Турции и вел в Европу. "Встреча с бизнесменами в Берлине и Гамбурге показала, что все заинтересованы в открытии границ Армении с Турцией и Азербайджаном", сказал Папоян, подчеркнув, что Запад ждет разблокировки этих дорог.

Геворг Папоян в составе делегации премьер-министра принял участие во встречах с немецкими бизнесменами в Берлине и Гамбурге.