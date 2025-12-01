Axios: Украина передала США свой ответ на последний проект мирного плана

Украина передала американской стороне свой ответ на последний проект мирного плана США по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на официальных лиц.

"Украина в среду представила администрации [президента США Дональда] Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, сообщили мне украинские и американские официальные лица", - отметил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что провел онлайн-встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и главой инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком.

Стороны, как отмечалось, обменялись мнениями по ключевым аспектам и механизмам восстановления Украины. По словам Зеленского, есть много наработок, которые при правильном подходе можно будет применить.