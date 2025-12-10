Погранслужба Украины: На ряде КПП с Румынией заработала цифровая система въезда в ЕС

С 10 декабря в нескольких пунктах пропуска на румынской границе начала работать новая цифровая система въезда в ЕС и выезда из него (EES).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

"В "Дяковцах – Раковцах", "Красноильске – Викове де Сус" и "Дяково – Халмеу" уже вносят учредительные и биометрические данные. КПП "Порубное – Сирет" присоединится к системе 9 января 2026 года. В "Солотвино – Сигету-Мармацией" система работает с 12 октября", - сказано в сообщении.

Отмечается, что остальные пункты пропуска Румынии присоединят к EES с 10 марта 2026 года.

Процедура включает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран (для детей до 12 лет – без отпечатков). Во время первого пересечения создается цифровая запись, далее данные будут сверяться автоматически.