    ГАДОО опровергло появившееся в сети фейковое задание для учащихся 3-х классов

    Наука и образование
    • 10 декабря, 2025
    • 17:21
    ГАДОО опровергло появившееся в сети фейковое задание для учащихся 3-х классов

    Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (ГАДОО) прокомментировало сообщения в социальных сетях по поводу вопроса, включенного в малое суммативное оценивание (МСО) для учащихся начальной школы.

    В ответ на запрос Report в ГАДОО опровергли наличие распространяемого в сети фрагмента в официальных учебниках для 3-х классов общеобразовательных учреждений страны.

    В Агентстве отметили, что подобное тестовое задание не предоставлялось органами управления образованием общеобразовательным учреждениям. Кроме того, этим учреждениям было рекомендовано воздержаться от использования учебных материалов сомнительного происхождения и не распространять непроверенную информацию, способную ввести в заблуждение общественность.

    Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях начала циркулировать фотография тестового задания, якобы включенного в МСО, с вариантами продолжения предложения "Мой отец во дворе рубит...". Среди вариантов ответа присутствовали слова "человека" и "дрова".

    Лента новостей