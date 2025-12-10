Постпред Азербайджана: ЮНЕСКО сталкивается с политическими манипуляциями

ЮНЕСКО все чаще сталкивается с политическими манипуляциями при реализации своих конвенций на фоне усиливающихся тенденций к политизации.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев на форуме "Культура и право: современные вызовы".

По его словам, в вопросах направления миссий в разные страны организация сталкивается с серьезными пробелами.

"Механизмы исполнения конвенций в ЮНЕСКО крайне слабые, а порой и вовсе отсутствуют", - подчеркнул дипломат.

Абдуллаев отметил, что усиливающаяся политизация внутри структуры приводит к негативным последствиям, которые отражаются на работе организации.

Он также подчеркнул, что вопросы культурного наследия должны быть вне политики и обладать исключительно гуманитарным характером.