Постпред Азербайджана: ЮНЕСКО сталкивается с политическими манипуляциями
- 10 декабря, 2025
- 17:12
ЮНЕСКО все чаще сталкивается с политическими манипуляциями при реализации своих конвенций на фоне усиливающихся тенденций к политизации.
Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев на форуме "Культура и право: современные вызовы".
По его словам, в вопросах направления миссий в разные страны организация сталкивается с серьезными пробелами.
"Механизмы исполнения конвенций в ЮНЕСКО крайне слабые, а порой и вовсе отсутствуют", - подчеркнул дипломат.
Абдуллаев отметил, что усиливающаяся политизация внутри структуры приводит к негативным последствиям, которые отражаются на работе организации.
Он также подчеркнул, что вопросы культурного наследия должны быть вне политики и обладать исключительно гуманитарным характером.