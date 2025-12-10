Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Постпред Азербайджана: ЮНЕСКО сталкивается с политическими манипуляциями

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 17:12
    ЮНЕСКО все чаще сталкивается с политическими манипуляциями при реализации своих конвенций на фоне усиливающихся тенденций к политизации.

    Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев на форуме "Культура и право: современные вызовы".

    По его словам, в вопросах направления миссий в разные страны организация сталкивается с серьезными пробелами.

    "Механизмы исполнения конвенций в ЮНЕСКО крайне слабые, а порой и вовсе отсутствуют", - подчеркнул дипломат.

    Абдуллаев отметил, что усиливающаяся политизация внутри структуры приводит к негативным последствиям, которые отражаются на работе организации.

    Он также подчеркнул, что вопросы культурного наследия должны быть вне политики и обладать исключительно гуманитарным характером.

    Elman Abdullayev: UNESCO konvensiyaların icrasında müəyyən siyasi manipulyasiyalarla üzləşir
    UNESCO faces certain political manipulations while implementing conventions
    Лента новостей