    Elman Abdullayev: UNESCO konvensiyaların icrasında müəyyən siyasi manipulyasiyalarla üzləşir

    Xarici siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 16:45
    Elman Abdullayev: UNESCO konvensiyaların icrasında müəyyən siyasi manipulyasiyalarla üzləşir

    UNESCO siyasiləşmə meyillərinə görə konvensiyaların icrasında müəyyən siyasi manipulyasiyalarla üzləşir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi, səfir Elman Abdullayev "Mədəniyyət və hüquq: müasir çağırışlar" forumunda paneldə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, UNESCO-nun ölkələrə missiya göndərmə məsələsində boşluqlar mövcuddur:

    "Bu mənada, UNESCO konvensiyalarında icra mexanizmləri çox zəifdir və bəzən hətta yox dərəcəsindədir. Digər tərəfdən, UNESCO-da siyasiləşmə tendensiyası artmaqdadır. Bu da, şübhəsiz, müəyyən fəsadlar törətməkdədir".

    E.Abdullayev həmçinin bildirib ki, mədəni irs mövzusu qeyri-siyasi mövzu olmalı və birmənalı şəkildə humanitar xarakter daşımalıdır.

    Постпред Азербайджана: ЮНЕСКО сталкивается с политическими манипуляциями

