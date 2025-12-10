Elman Abdullayev: UNESCO konvensiyaların icrasında müəyyən siyasi manipulyasiyalarla üzləşir
Xarici siyasət
- 10 dekabr, 2025
- 16:45
UNESCO siyasiləşmə meyillərinə görə konvensiyaların icrasında müəyyən siyasi manipulyasiyalarla üzləşir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi, səfir Elman Abdullayev "Mədəniyyət və hüquq: müasir çağırışlar" forumunda paneldə çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, UNESCO-nun ölkələrə missiya göndərmə məsələsində boşluqlar mövcuddur:
"Bu mənada, UNESCO konvensiyalarında icra mexanizmləri çox zəifdir və bəzən hətta yox dərəcəsindədir. Digər tərəfdən, UNESCO-da siyasiləşmə tendensiyası artmaqdadır. Bu da, şübhəsiz, müəyyən fəsadlar törətməkdədir".
E.Abdullayev həmçinin bildirib ki, mədəni irs mövzusu qeyri-siyasi mövzu olmalı və birmənalı şəkildə humanitar xarakter daşımalıdır.
