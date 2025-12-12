Avropa Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanan 6 komanda müəyyənləşib
Futbol
- 12 dekabr, 2025
- 10:55
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turundan sonra turnirin pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edən 6 komanda müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, "Lion" (Fransa), "Midyullann" (Danimarka), "Aston Villa" (İngiltərə), "Betis" (İspaniya), "Frayburq" (Almaniya) və "Ferentsvaroş"un (Macarıstan) ilk "24-lük"də yer alacağı dəqiqləşib.
Liqa mərhələsinin son iki turu 2026-cı ilin yanvarında keçiriləcək.
Əsas mərhələdə ilk 8 komanda birbaşa 1/8 finala, 9-24-cü yerləri tutan kollektivlər isə pley-offa adlayacaqlar.
Qeyd edək ki, Avropa Liqasının son qalibi İngiltərənin "Tottenhem" komandasıdır.
