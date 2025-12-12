Avropa Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanan 6  komanda müəyyənləşib

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Futbol
    • 12 dekabr, 2025
    • 10:55
    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turundan sonra turnirin pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edən 6 komanda müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, "Lion" (Fransa), "Midyullann" (Danimarka), "Aston Villa" (İngiltərə), "Betis" (İspaniya), "Frayburq" (Almaniya) və "Ferentsvaroş"un (Macarıstan) ilk "24-lük"də yer alacağı dəqiqləşib.

    Liqa mərhələsinin son iki turu 2026-cı ilin yanvarında keçiriləcək.

    Əsas mərhələdə ilk 8 komanda birbaşa 1/8 finala, 9-24-cü yerləri tutan kollektivlər isə pley-offa adlayacaqlar.

    Qeyd edək ki, Avropa Liqasının son qalibi İngiltərənin "Tottenhem" komandasıdır.

    Futbol UEFA Avropa Liqası 2025/2026 Pley-off mərhələsi Liqa mərhələsi VI tur

