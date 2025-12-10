İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İlon Mask: Avropa Komissiyası ləğv edilməli, seçkili orqanla əvəz olunmalıdır

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 05:04
    İlon Mask: Avropa Komissiyası ləğv edilməli, seçkili orqanla əvəz olunmalıdır

    Amerikalı iş adamı və milyarder İlon Mask hesab edir ki, Avropa Komissiyası ləğv olunmalı və seçkili orqanla əvəz olunmalıdır.

    "Report"un məlumatına görə, Mask bunu "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Avropa Komissiyası seçkili orqanın xeyrinə ləğv edilməli və Aİ prezidenti birbaşa seçilməlidir. Hazırkı sistem demokratik deyil, bürokratikdir", - paylaşımda qeyd olunub.

    İlon Mask Avropa Komissiyası seçkili orqan
    Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию и заменить ее выборным органом

    Son xəbərlər

    05:43

    ABŞ-nin qırıcı təyyarələri Venesuela hava məkanı yaxınlığında uçuşlar keçirib

    Digər ölkələr
    05:04

    İlon Mask: Avropa Komissiyası ləğv edilməli, seçkili orqanla əvəz olunmalıdır

    Digər ölkələr
    04:38

    Sudanda İl-76 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    04:29

    Venesuela ABŞ təhdidlərini psixoloji müharibənin yeni forması adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:14

    "SpaceX" ABŞ-nin kəşfiyyat ehtiyacları üçün peyk daşıyan "Falcon 9" raketini buraxıb

    Digər ölkələr
    03:40

    Rusiyada 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    03:06

    ABŞ-də naməlum şəxs universitetdə atəş açıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    02:41
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qıpçaq mənşəli etnonimdən yaranan məkan

    Daxili siyasət
    02:11

    Heydər Əliyev Fondu və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına xeyriyyə Fondu anlaşma memorandumu imzalayıb

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti