    Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию и заменить ее выборным органом

    Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск считает, что Еврокомиссия должна быть расформирована, а ее место должен занять выборный орган.

    Как передает Report, об этом И. Маск написал на своей странице в соцсети Х.

    "Еврокомиссию следует расформировать в пользу выборного органа, а главу ЕС избирать прямым голосованием. Нынешняя система - это власть бюрократии, а не демократии", - говорится в публикации.

