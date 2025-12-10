Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию и заменить ее выборным органом

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск считает, что Еврокомиссия должна быть расформирована, а ее место должен занять выборный орган.

Как передает Report, об этом И. Маск написал на своей странице в соцсети Х.

"Еврокомиссию следует расформировать в пользу выборного органа, а главу ЕС избирать прямым голосованием. Нынешняя система - это власть бюрократии, а не демократии", - говорится в публикации.