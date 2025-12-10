Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию и заменить ее выборным органом
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 03:55
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск считает, что Еврокомиссия должна быть расформирована, а ее место должен занять выборный орган.
Как передает Report, об этом И. Маск написал на своей странице в соцсети Х.
"Еврокомиссию следует расформировать в пользу выборного органа, а главу ЕС избирать прямым голосованием. Нынешняя система - это власть бюрократии, а не демократии", - говорится в публикации.
Последние новости
03:55
Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию и заменить ее выборным органомДругие страны
03:21
Венесуэла назвала угрозы США новой формой психологической войныДругие страны
02:56
В США неизвестный устроил стрельбу в университетеДругие страны
02:13
Фонд Гейдара Алиева и фонд имени Бердымухамедова заключили Меморандум о взаимопониманииСоциальная защита
02:13
Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФАФутбол
02:04
В Гяндже учащиеся средней школы отравились продуктами питанияПроисшествия
01:51
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки СШАДругие страны
01:18
AFP: Передовые отряды повстанцев вошли в город Увира на востоке ДРКДругие страны
00:58