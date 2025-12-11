В Баку мужчина задержан по подозрению в убийстве отца
- 11 декабря, 2025
- 22:36
В Сабунчинском районе Баку совершено убийство 44-летнего мужчины.
Как сообщает Report, Ифтихар Велизаде (1981 г.р.) погиб из-за ранений режущим предметом.
В качестве подозреваемого задержан сын погибшего Айхан Велизаде.
По факту ведется расследование.
