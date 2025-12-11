Bakıda 44 yaşlı kişi qətlə yetirilib, mərhumun oğlu şübhəli qismində saxlanılıb
Hadisə
- 11 dekabr, 2025
- 22:19
Bakıda 44 yaşlı kişi qətlə yetirilib.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 1981-ci il təvəllüdlü İftixar Vəlizadəyə kəsici alətlə xəsarət yetirilib və o aldığı yaralardan ölüb.
Şübhəli qismində mərhumun oğlu Ayxan Vəlizadə saxlanılıb.
Araşdırma aparılır.
