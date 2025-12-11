İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bakıda 44 yaşlı kişi qətlə yetirilib, mərhumun oğlu şübhəli qismində saxlanılıb

    Hadisə
    • 11 dekabr, 2025
    • 22:19
    Bakıda 44 yaşlı kişi qətlə yetirilib, mərhumun oğlu şübhəli qismində saxlanılıb

    Bakıda 44 yaşlı kişi qətlə yetirilib.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1981-ci il təvəllüdlü İftixar Vəlizadəyə kəsici alətlə xəsarət yetirilib və o aldığı yaralardan ölüb.

    Şübhəli qismində mərhumun oğlu Ayxan Vəlizadə saxlanılıb.

    Araşdırma aparılır.

    qətl Bakı Sabunçu

    Son xəbərlər

    22:29

    Sumqayıtda səkkiz maşın toqquşub

    Hadisə
    22:27

    Aİ Şurası Ukraynaya 2,3 milyard avroluq yardımın ayrılmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:26

    "Barselona" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    22:19

    Bakıda 44 yaşlı kişi qətlə yetirilib, mərhumun oğlu şübhəli qismində saxlanılıb

    Hadisə
    22:14

    ABŞ-də 18 min terrorçunun olması barədə məlumat verilib

    Digər ölkələr
    22:12

    Azərbaycan Basketbol Liqasının IX turunda "Naxçıvan" qələbə qazanıb

    Komanda
    22:07

    Quterreş: BMT nümayəndələri Sudandakı münaqişə tərəfləri ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    21:59

    Ərdoğanın Türkmənistana səfəri başlayıb

    Region
    21:54
    Foto

    Səlahiyyətli nümayəndə: Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün sosial güzəştlər tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti