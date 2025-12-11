Президент Украины: Процесс обмена пленными с РФ завис

На сегодняшний день процесс обмена пленными между Киевом и Москвой фактически приостановлен из-за позиции российской стороны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия начала искусственно тормозить выполнение договоренностей, требуя расширения политических соглашений.

Ранее в ходе встречи секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями РФ стороны согласовали подготовку масштабного обмена пленными до Нового года, а также предварительно договорились о проработке и согласовании списков удерживаемых лиц.

"Стороны согласовали достаточно большой обмен до Нового года и что надо проговаривать списки. Но сейчас именно с российской стороны есть торможение", - добавил Зеленский.