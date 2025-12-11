Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Президент Украины: Процесс обмена пленными с РФ завис

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 22:22
    Президент Украины: Процесс обмена пленными с РФ завис

    На сегодняшний день процесс обмена пленными между Киевом и Москвой фактически приостановлен из-за позиции российской стороны.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, Россия начала искусственно тормозить выполнение договоренностей, требуя расширения политических соглашений.

    Ранее в ходе встречи секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями РФ стороны согласовали подготовку масштабного обмена пленными до Нового года, а также предварительно договорились о проработке и согласовании списков удерживаемых лиц.

    "Стороны согласовали достаточно большой обмен до Нового года и что надо проговаривать списки. Но сейчас именно с российской стороны есть торможение", - добавил Зеленский.

    Украина Владимир Зеленский российско-украинский конфликт российско-украинская война обмен пленными
    Zelenski: Rusiya ilə əsir mübadiləsi prosesi dondurulub
    Elvis

    Последние новости

    22:53

    Еврогруппу возглавил греческий министр Кириакос Пиеракакис

    Другие страны
    22:49

    Зеленский: США предлагают создать демилитаризованную зону в Донбассе - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:36

    В Баку мужчина задержан по подозрению в убийстве отца

    Происшествия
    22:22

    Президент Украины: Процесс обмена пленными с РФ завис

    Другие страны
    22:13
    Фото

    Джейхун Джалилов: В Нахчыване будут введены социальные льготы для предпринимателей

    Внутренняя политика
    22:08

    Совет ЕС утвердил предоставление 2,3 млрд евро Украине в рамках механизма помощи

    Другие страны
    22:03

    Начался визит Эрдогана в Туркменистан

    В регионе
    21:59

    Гутерриш: Представители ООН проведут встречу со сторонами конфликта в Судане

    Другие страны
    21:50

    TƏBİB: Состояние 14-летней матери и ее ребенка удовлетворительное - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей