Лейла Алиева посетила детский туберкулезный санаторий №5
Внутренняя политика
- 11 декабря, 2025
- 21:36
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и министр здравоохранения Теймур Мусаев 11 декабря посетили Детский туберкулезный санаторий №5 Министерства здравоохранения.
Как передает Report, в ходе визита они ознакомились с деятельностью учреждения, организацией медицинских услуг и условиями, созданными для детей.
Были обсуждены проводимые в диспансере обновительные работы, а также меры, направленные на повышение качества диагностических и лечебных услуг.
Министр здравоохранения Теймур Мусаев выразил благодарность Лейле Алиевой за поддержку проектов, направленных на охрану здоровья детей в Азербайджане.
