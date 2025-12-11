Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Лейла Алиева посетила детский туберкулезный санаторий №5

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 21:36
    Лейла Алиева посетила детский туберкулезный санаторий №5

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и министр здравоохранения Теймур Мусаев 11 декабря посетили Детский туберкулезный санаторий №5 Министерства здравоохранения.

    Как передает Report, в ходе визита они ознакомились с деятельностью учреждения, организацией медицинских услуг и условиями, созданными для детей.

    Были обсуждены проводимые в диспансере обновительные работы, а также меры, направленные на повышение качества диагностических и лечебных услуг.

    Министр здравоохранения Теймур Мусаев выразил благодарность Лейле Алиевой за поддержку проектов, направленных на охрану здоровья детей в Азербайджане.

    Фото
