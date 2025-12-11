Лейла Алиева посетила детский туберкулезный санаторий №5

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и министр здравоохранения Теймур Мусаев 11 декабря посетили Детский туберкулезный санаторий №5 Министерства здравоохранения.

Как передает Report, в ходе визита они ознакомились с деятельностью учреждения, организацией медицинских услуг и условиями, созданными для детей.

Были обсуждены проводимые в диспансере обновительные работы, а также меры, направленные на повышение качества диагностических и лечебных услуг.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев выразил благодарность Лейле Алиевой за поддержку проектов, направленных на охрану здоровья детей в Азербайджане.