    Джейхун Джалилов: В Нахчыване будут введены социальные льготы для предпринимателей

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 22:13
    Джейхун Джалилов: В Нахчыване будут введены социальные льготы для предпринимателей

    С 2026 года и в течение 10 лет предпринимателям, осуществляющим деятельность в Нахчыване, будут предоставляться налоговые, таможенные и социальные льготы.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана Джейхун Джалилов в Нахчыванской Автономной Республике на встрече с местными предпринимателями.

    Он отметил, что благодаря вниманию и заботе главы государства Ильхама Алиева в Нахчыване начинается реализация важных проектов для обеспечения устойчивого экономического развития. Вышеупомянутые преференции создадут дополнительный стимул для предпринимателей в автономной республике, внесут важный вклад в создание новых рабочих мест, расширение производственных и экспортных возможностей.

    Анализируя макроэкономические показатели за 11 месяцев 2025 года, полномочный представитель отметил, что производство ВВП увеличилось на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем произведенной промышленной продукции в указанный период увеличился более чем на 14,1% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

    Дж. Джалилов подчеркнул, что в рамках Зангезурского коридора уже началось строительство железнодорожной инфраструктуры, что создаст условия для оживления туризма и других сфер, в результате чего бизнесмены получат новые возможности для инвестиций. Полномочный представитель рассказал о работах, проведенных в рамках реализации государственных программ и других проектов в автономной республике, и пожелал предпринимателям успехов в их деятельности.

    Вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана, председатель правления Конфедерации предпринимателей Нахчыванской Автономной Республики Вугар Аббасов рассказал о существующих проблемах в сфере предпринимательства, предстоящих задачах и ожидаемых результатах.

    На встрече были заслушаны предложения предпринимателей и обсуждены меры, которые будут предприняты для их решения.

