Власти Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров

Швейцарские власти запустили специальную горячую линию, куда могут обратиться фермеры, дачники или муниципальные службы с жалобой на бобров.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Такое решение было принято из-за стремительного роста численности бобров, и отказа от отстрела животных в соответствии с уникальной государственной стратегией страны.

Популяция бобров в стране увеличилась с 1,6 тыс. особей в 2008 году до 4,9 тыс. в 2022 году и продолжает расти. В отличие от многих европейских стран, где разрешен отстрел, в Швейцарии с момента начала программы по восстановлению популяции бобров в 1956 году ни одно животное не было убито по законному разрешению.

Несмотря на локальный ущерб, деятельность бобров приносит экосистеме значительную пользу. Плотины грызунов замедляют паводки, а создаваемые запруды резко повышают биоразнообразие на реках.