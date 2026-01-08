Власти Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров
- 08 января, 2026
- 10:16
Швейцарские власти запустили специальную горячую линию, куда могут обратиться фермеры, дачники или муниципальные службы с жалобой на бобров.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Такое решение было принято из-за стремительного роста численности бобров, и отказа от отстрела животных в соответствии с уникальной государственной стратегией страны.
Популяция бобров в стране увеличилась с 1,6 тыс. особей в 2008 году до 4,9 тыс. в 2022 году и продолжает расти. В отличие от многих европейских стран, где разрешен отстрел, в Швейцарии с момента начала программы по восстановлению популяции бобров в 1956 году ни одно животное не было убито по законному разрешению.
Несмотря на локальный ущерб, деятельность бобров приносит экосистеме значительную пользу. Плотины грызунов замедляют паводки, а создаваемые запруды резко повышают биоразнообразие на реках.