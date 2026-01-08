В Азербайджане впервые открыт кабинет гемодиализа для больных туберкулезом

В Азербайджане впервые создан кабинет гемодиализа для пациентов, страдающих туберкулезом и хронической почечной недостаточностью.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, кабинет создан в Абшеронской региональной больнице по инициативе Центра заболеваний легких, и уже первый пациент привлечен к гемодиализному лечению.

В кабинете установлен современный гемодиализный аппарат немецкого производства Fresenius Medical Care, а также созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного прохождения процедуры. Медицинское подразделение полностью обеспечено профильным оборудованием.

Для организации специализированной помощи к работе привлечены врач-специалист Абшеронской районной центральной больницы, специализированная медицинская сестра и технический персонал.

Основной целью внедрения данной услуги является исключение контакта пациентов с туберкулезом с другими диализными больными и обеспечение возможности прохождения гемодиализа параллельно с лечением основного заболевания.

В дальнейшем планируется организация аналогичных гемодиализных кабинетов в Шамкирской и Гобустанской региональных больницах.