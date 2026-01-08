Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане впервые открыт кабинет гемодиализа для больных туберкулезом

    Здоровье
    • 08 января, 2026
    • 10:31
    В Азербайджане впервые открыт кабинет гемодиализа для больных туберкулезом

    В Азербайджане впервые создан кабинет гемодиализа для пациентов, страдающих туберкулезом и хронической почечной недостаточностью.

    Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, кабинет создан в Абшеронской региональной больнице по инициативе Центра заболеваний легких, и уже первый пациент привлечен к гемодиализному лечению.

    В кабинете установлен современный гемодиализный аппарат немецкого производства Fresenius Medical Care, а также созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного прохождения процедуры. Медицинское подразделение полностью обеспечено профильным оборудованием.

    Для организации специализированной помощи к работе привлечены врач-специалист Абшеронской районной центральной больницы, специализированная медицинская сестра и технический персонал.

    Основной целью внедрения данной услуги является исключение контакта пациентов с туберкулезом с другими диализными больными и обеспечение возможности прохождения гемодиализа параллельно с лечением основного заболевания.

    В дальнейшем планируется организация аналогичных гемодиализных кабинетов в Шамкирской и Гобустанской региональных больницах.

    Азербайджан здравоохранение TƏBİB Абшерон медицина туберкулез гемодиализ
    Azərbaycanda ilk dəfə vərəm xəstələri üçün hemodializ kabineti yaradılıb
    First hemodialysis unit for tuberculosis patients established in Azerbaijan

