Начался визит Эрдогана в Туркменистан
В регионе
- 11 декабря, 2025
- 22:03
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал с визитом в Туркменистан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Ашхабада Эрдогана встретили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакыев и посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок.
Отметим, что турецкого лидера сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министры иностранных дел, а также энергетики и природных ресурсов, советник президента по вопросам внешней политики и безопасности и председатель Совета старейшин Организации тюркских государств.
