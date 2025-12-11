Начался визит Эрдогана в Туркменистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал с визитом в Туркменистан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Ашхабада Эрдогана встретили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакыев и посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок.

Отметим, что турецкого лидера сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министры иностранных дел, а также энергетики и природных ресурсов, советник президента по вопросам внешней политики и безопасности и председатель Совета старейшин Организации тюркских государств.