Гутерриш: Представители ООН проведут встречу со сторонами конфликта в Судане

Высокопоставленные чиновники Организации Объединенных Наций намерены провести в Женеве встречу с представителями конфликтующих сторон в Судане.

Как передает Report, об этом телеканалу Al Arabiya сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы очень активно работаем на земле, и в Женеве состоится встреча между сторонами, чтобы попытаться убедить их соблюдать нормы международного гуманитарного права, защищать гражданских лиц", - сказал Гутерриш в Эр-Рияде, не уточнив, когда именно планируются переговоры.

По словам генсека, в консультациях примут участие представители как суданской армии, так и движения "Силы быстрого реагирования" (СБР). "Наша цель - добиться того, чтобы они выполняли то, о чем договорились в Саудовской Аравии, в Джидде", - добавил Гутерриш.