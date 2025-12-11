Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Гутерриш: Представители ООН проведут встречу со сторонами конфликта в Судане

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 21:59
    Гутерриш: Представители ООН проведут встречу со сторонами конфликта в Судане

    Высокопоставленные чиновники Организации Объединенных Наций намерены провести в Женеве встречу с представителями конфликтующих сторон в Судане.

    Как передает Report, об этом телеканалу Al Arabiya сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

    "Мы очень активно работаем на земле, и в Женеве состоится встреча между сторонами, чтобы попытаться убедить их соблюдать нормы международного гуманитарного права, защищать гражданских лиц", - сказал Гутерриш в Эр-Рияде, не уточнив, когда именно планируются переговоры.

    По словам генсека, в консультациях примут участие представители как суданской армии, так и движения "Силы быстрого реагирования" (СБР). "Наша цель - добиться того, чтобы они выполняли то, о чем договорились в Саудовской Аравии, в Джидде", - добавил Гутерриш.

    Антониу Гутерриш ООН Судан
    Quterreş: BMT nümayəndələri Sudandakı münaqişə tərəfləri ilə görüşəcəklər
    Elvis

