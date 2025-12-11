Quterreş: BMT nümayəndələri Sudandakı münaqişə tərəfləri ilə görüşəcəklər

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 22:07
    BMT-nin yüksək vəzifəli rəsmiləri Cenevrədə Sudandakı münaqişə tərəflərinin nümayəndələri ilə görüş keçirmək niyyətindədirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş "Al Arabia" telekanalına bildirib.

    "Biz çox fəal işləyirik və tərəflər arasında Cenevrədə görüş keçiriləcək ki, onları beynəlxalq humanitar hüquqa riayət etməyə və mülki şəxsləri qorumağa inandıraq", - Quterreş Ər-Riyadda danışıqların dəqiq vaxtını göstərmədən vurğulayıb.

    Baş katibin sözlərinə görə, məsləhətləşmələrdə həm Sudan ordusunun, həm də Çevik Reaksiya Qüvvələrinin nümayəndələri iştirak edəcəklər. "Məqsədimiz Səudiyyə Ərəbistanında, Ciddədə razılaşdırılmış məsələlərin tətbiqini həyata keçirməkdir", - Quterreş əlavə edib.

    Antoniu Quterreş Cenevrə Sudan
    Гутерриш: Представители ООН проведут встречу со сторонами конфликта в Судане

