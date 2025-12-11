Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Совет ЕС утвердил предоставление 2,3 млрд евро Украине в рамках механизма помощи

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 22:08
    Совет ЕС утвердил предоставление 2,3 млрд евро Украине в рамках механизма помощи

    Украине будет перечислен очередной транш финансирования на сумму около 2,3 млрд евро в рамках механизма помощи ЕС, решение об этом было утверждено сегодня Советом ЕС.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Европейский совет, это шестой по счету транш в рамках регулярных отчислений на поддержку Киева.

    Решение принято после выполнения Украиной восьми требований, необходимых для 6 транша, и завершения одного невыполненного шага в рамках четвертого. Целевое назначение - укрепление макрофинансовой стабильности и поддержка функционирования госадминистрации.

    Выплаты в рамках механизма поддержки страны связаны с Планом для Украины, в котором изложена стратегия ее восстановления, реконструкции и модернизации, а также график реформ, согласованных с целями по вступлению в ЕС.

    Предыдущая выплата была сделана 5 ноября 2025 года, как указывает Совет ЕС, указывая, что это показатель последовательности Украины в выполнении необходимых реформ.

    Механизм для Украины, который вступил в силу 1 марта 2024 года, предоставляет до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год.

    Совет ЕС Украина помощь
    Aİ Şurası Ukraynaya 2,3 milyard avroluq yardımın ayrılmasını təsdiqləyib
    Elvis

    Последние новости

    22:53

    Еврогруппу возглавил греческий министр Кириакос Пиеракакис

    Другие страны
    22:49

    Зеленский: США предлагают создать демилитаризованную зону в Донбассе - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:36

    В Баку мужчина задержан по подозрению в убийстве отца

    Происшествия
    22:22

    Президент Украины: Процесс обмена пленными с РФ завис

    Другие страны
    22:13
    Фото

    Джейхун Джалилов: В Нахчыване будут введены социальные льготы для предпринимателей

    Внутренняя политика
    22:08

    Совет ЕС утвердил предоставление 2,3 млрд евро Украине в рамках механизма помощи

    Другие страны
    22:03

    Начался визит Эрдогана в Туркменистан

    В регионе
    21:59

    Гутерриш: Представители ООН проведут встречу со сторонами конфликта в Судане

    Другие страны
    21:50

    TƏBİB: Состояние 14-летней матери и ее ребенка удовлетворительное - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей