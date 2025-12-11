Совет ЕС утвердил предоставление 2,3 млрд евро Украине в рамках механизма помощи

Украине будет перечислен очередной транш финансирования на сумму около 2,3 млрд евро в рамках механизма помощи ЕС, решение об этом было утверждено сегодня Советом ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Европейский совет, это шестой по счету транш в рамках регулярных отчислений на поддержку Киева.

Решение принято после выполнения Украиной восьми требований, необходимых для 6 транша, и завершения одного невыполненного шага в рамках четвертого. Целевое назначение - укрепление макрофинансовой стабильности и поддержка функционирования госадминистрации.

Выплаты в рамках механизма поддержки страны связаны с Планом для Украины, в котором изложена стратегия ее восстановления, реконструкции и модернизации, а также график реформ, согласованных с целями по вступлению в ЕС.

Предыдущая выплата была сделана 5 ноября 2025 года, как указывает Совет ЕС, указывая, что это показатель последовательности Украины в выполнении необходимых реформ.

Механизм для Украины, который вступил в силу 1 марта 2024 года, предоставляет до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год.