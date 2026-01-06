Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 06 января, 2026
    • 17:36
    Январь в частных школах YÜCE в столице Турции Анкаре объявлен месяцем, посвященным Азербайджану.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский культурный центр в Анкаре, в рамках тематического месяца под названием "Жемчужина Кавказа - братская страна Азербайджан" в школах будет организован специальный "Азербайджанский стенд", отражающий национальную культуру и искусство страны.

    В течение месяца в учебных заведениях планируется проведение уроков, посвященных Азербайджану, различных конкурсов и викторин, видеопрезентаций, показов документальных и художественных фильмов, а также организация выставок живописи и фотографии. Кроме того, школьной библиотеке будет передана богатая коллекция книг об Азербайджане.

    Также предусмотрена презентация мобильного онлайн-приложения "Masal-Masal Türkiye: Türk Dünyası, Azerbaycan", направленного на популяризацию азербайджанских народных сказок, и проведение концертной программы с участием коллективов национального танца.

    Мероприятие проводится в рамках совместного проекта Азербайджанского культурного центра и частных школ YÜCE.

    Ankarada "Qafqazların incisi - qardaş ölkə Azərbaycan" tematik aylığı keçirilir

    В частных школах YÜCE в Анкаре январь посвящен Азербайджану

