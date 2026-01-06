В частных школах YÜCE в Анкаре январь посвящен Азербайджану

Январь в частных школах YÜCE в столице Турции Анкаре объявлен месяцем, посвященным Азербайджану.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский культурный центр в Анкаре, в рамках тематического месяца под названием "Жемчужина Кавказа - братская страна Азербайджан" в школах будет организован специальный "Азербайджанский стенд", отражающий национальную культуру и искусство страны.

В течение месяца в учебных заведениях планируется проведение уроков, посвященных Азербайджану, различных конкурсов и викторин, видеопрезентаций, показов документальных и художественных фильмов, а также организация выставок живописи и фотографии. Кроме того, школьной библиотеке будет передана богатая коллекция книг об Азербайджане.

Также предусмотрена презентация мобильного онлайн-приложения "Masal-Masal Türkiye: Türk Dünyası, Azerbaycan", направленного на популяризацию азербайджанских народных сказок, и проведение концертной программы с участием коллективов национального танца.

Мероприятие проводится в рамках совместного проекта Азербайджанского культурного центра и частных школ YÜCE.