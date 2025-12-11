В США сообщили о нахождении в стране 18 тыс. террористов
- 11 декабря, 2025
- 21:48
Американский Национальный контртеррористический центр предполагает, что на территории США находятся по меньшей мере 18 тыс. подтвержденных членов террористических организаций и подозреваемых в аналогичных правонарушениях.
Как передает Report, об этом на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США заявил глава этого ведомства Джозеф Кент.
"В настоящее время в стране находятся 18 тыс. установленных террористов и подозреваемых в этом, которые прибыли в страну при предыдущем президенте США Джо Байдене", - сказал он.
"И это только те, о ком мы знаем, конгрессмен", - добавил Кент в ответ на удивление членов Палаты представителей.
