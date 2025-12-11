Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В США сообщили о нахождении в стране 18 тыс. террористов

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 21:48
    В США сообщили о нахождении в стране 18 тыс. террористов

    Американский Национальный контртеррористический центр предполагает, что на территории США находятся по меньшей мере 18 тыс. подтвержденных членов террористических организаций и подозреваемых в аналогичных правонарушениях.

    Как передает Report, об этом на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США заявил глава этого ведомства Джозеф Кент.

    "В настоящее время в стране находятся 18 тыс. установленных террористов и подозреваемых в этом, которые прибыли в страну при предыдущем президенте США Джо Байдене", - сказал он.

    "И это только те, о ком мы знаем, конгрессмен", - добавил Кент в ответ на удивление членов Палаты представителей.

    Лента новостей