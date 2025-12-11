İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    ABŞ-də 18 min terrorçunun olması barədə məlumat verilib

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 22:14
    ABŞ-də 18 min terrorçunun olması barədə məlumat verilib

    Amerikanın ABŞ Terrorla Mübarizə Milli Mərkəzi terror təşkilatlarının ən azı 18 min təsdiqlənmiş üzvünün və oxşar qanun pozuntularında şübhəli bilinənlərin ABŞ-də olduğunu güman edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Daxili təhlükəsizlik komitəsində keçirilən dinləmələrdə qurumun rəhbəri Cozef Kent danışıb.

    "Hazırda ölkədə sabiq prezident Co Baydenin dövründə ABŞ-yə gələn 18 min terrorçu və şübhəli var", - Kent bildirib.

    Nümayəndələr Palatasının üzvləri təəccüblənəndə isə Cozef Kent: "Bu, yalnız bizim bildiklərimizdir", - deyib.

    ABŞ terrorla mübarizə Co Bayden
    В США сообщили о нахождении в стране 18 тыс. террористов

    Son xəbərlər

    22:29

    Sumqayıtda səkkiz maşın toqquşub

    Hadisə
    22:27

    Aİ Şurası Ukraynaya 2,3 milyard avroluq yardımın ayrılmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:26

    "Barselona" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    22:19

    Bakıda 44 yaşlı kişi qətlə yetirilib, mərhumun oğlu şübhəli qismində saxlanılıb

    Hadisə
    22:14

    ABŞ-də 18 min terrorçunun olması barədə məlumat verilib

    Digər ölkələr
    22:12

    Azərbaycan Basketbol Liqasının IX turunda "Naxçıvan" qələbə qazanıb

    Komanda
    22:07

    Quterreş: BMT nümayəndələri Sudandakı münaqişə tərəfləri ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    21:59

    Ərdoğanın Türkmənistana səfəri başlayıb

    Region
    21:54
    Foto

    Səlahiyyətli nümayəndə: Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün sosial güzəştlər tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti