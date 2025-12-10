Rusiyada 5,7 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 10 dekabr, 2025
- 03:40
Rusiyanın Kamçatka diyarında 5,7 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı teleqram kanalında məlumat yayıb.
Seysmik hadisə Petropavlovsk-Kamçatskdan 300 km məsafədə baş verib. Zəlzələnin episentri 80,4 km dərinlikdə yerləşib.
Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.
