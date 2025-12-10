İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Rusiyada 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 03:40
    Rusiyanın Kamçatka diyarında 5,7 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı teleqram kanalında məlumat yayıb.

    Seysmik hadisə Petropavlovsk-Kamçatskdan 300 km məsafədə baş verib. Zəlzələnin episentri 80,4 km dərinlikdə yerləşib.

    Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.

    Rusiya Zəlzələ Maqnituda
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

