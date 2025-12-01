На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 00:58
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Камчатском крае.
Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Сейсмособытие произошло в 300 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 80,4 км.
Информации о разрушениях или жертвах нет.
