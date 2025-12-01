Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 00:58
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Камчатском крае.

    Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

    Сейсмособытие произошло в 300 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 80,4 км.

    Информации о разрушениях или жертвах нет.

    Камчатка землетрясение магнитуда
    Elvis

    Последние новости

    01:18

    AFP: Передовые отряды повстанцев вошли в город Увира на востоке ДРК

    Другие страны
    00:58

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    00:29

    Пашинян: Ереван и Анкара активизировали контакты для нормализации отношений

    В регионе
    00:05

    Пашинян: "Маршрут Трампа" может стать важной составляющей Среднего коридора

    В регионе
    23:46

    Украина представит США в среду три документа в рамках мирного плана

    Другие страны
    23:27

    Зеленский призвал США и ЕС обеспечить безопасность для проведения выборов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:16

    Минэнерго США не изменило прогнозы по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане на 2025-2026 года

    Энергетика
    23:09

    Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2025 году до $68,91 за баррель

    Энергетика
    22:55

    В Губе произошло землетрясение

    Происшествия
    Лента новостей