    Более 300 образцов из Азыхской пещеры отправлены на анализ в лаборатории Европы

    Наука и образование
    • 11 декабря, 2025
    • 16:39
    Найденные в Азыхской пещере свыше 300 образцов общим весом более 100 килограммов отправлены на анализ в Германию, Норвегию и Данию.

    Как сообщает Report, эта информация отражена в итоговом отчете Института археологии и антропологии НАНА за 2025 год.

    Согласно документу, главной целью исследований в пещере было уточнение стратиграфии около 15-метровых осадочных слоев, а также сбор образцов и биомаркеров для анализа по всем археологическим уровням с использованием различных методов.

    Elvis

