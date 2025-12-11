Более 300 образцов из Азыхской пещеры отправлены на анализ в лаборатории Европы
- 11 декабря, 2025
- 16:39
Найденные в Азыхской пещере свыше 300 образцов общим весом более 100 килограммов отправлены на анализ в Германию, Норвегию и Данию.
Как сообщает Report, эта информация отражена в итоговом отчете Института археологии и антропологии НАНА за 2025 год.
Согласно документу, главной целью исследований в пещере было уточнение стратиграфии около 15-метровых осадочных слоев, а также сбор образцов и биомаркеров для анализа по всем археологическим уровням с использованием различных методов.
