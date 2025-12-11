İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azıx mağarasında tapılmış 300-dən çox nümunə təhlil üçün Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilib

    Elm və təhsil
    • 11 dekabr, 2025
    • 15:45
    Azıx mağarasındakı arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan 100 kiloqramdan artıq çəkidə 300-dən çox nümunə təhlil üçün götürülərək Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun 2025-ci ilin yekunu ilə bağlı hesabatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, mağarada aparılan tədqiqatların əsas məqsədi təxminən 15 metrlik çöküntülərin stratigrafiyasını dəqiqləşdirmək, bütün təbəqələrdən müxtəlif üsullarla nümunələr və çöküntülərin təhlili üçün biomarkerlər götürmək olub.

    Eyni zamanda vurğulanıb ki, bu il Keşikçidağ Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun ərazisindəki arxeoloji qazıntılar Ceyrançölün Yovşanlıdərə adlanan hissəsində reallaşdırılıb:

    "Tədqiqatlar zamanı qoruq ərazisində ilk dəfə orta tunc dövrünə aid kurqan aşkar edilib. Bu da ərazidə kurqan dəfnlərinin orta tunc dövründən icra edilməyə başladığını sübut edib. Bundan başqa, Şəmkirdəki Baydar kurqanlarında aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid fərqli struktura malik qəbir abidələri və təkrar dəfnlərin icra olunduğu bütöv nekropol aşkarlanıb. Bu tip dəfnlər Gəncə-Qazax bölgəsində Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid nekropolların bəzilərində müşayət olunsa da, Baydar nekropolunda ilk dəfə olaraq belə dəfn adətinin həyata keçirildiyi bütöv məzarlıq aşkar edilib".

    Azıx mağarası AMEA AMEA Arxeologiya və Antroplogiya İnstitutu

