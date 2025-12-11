Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Торговая миссия Турции посетит Баку в начале 2026 года

    Бизнес
    • 11 декабря, 2025
    • 16:40
    Торговая миссия Турции посетит Баку в начале 2026 года

    В феврале 2026 года в Азербайджан запланирован визит торговой делегации Турции.

    Как сообщает Report, поездка будет организована Турецким советом экспортеров (TİM) при координации с Министерством торговли Турции.

    "В координации с Министерством торговли Турции с 23 по 26 февраля 2026 года будет организован визит торговой делегации в Азербайджан для представителей компаний из различных отраслей. В рамках программы 24 февраля состоится бизнес-форум, после которого пройдут двусторонние деловые встречи (B2B)", - говорится в сообщении.

