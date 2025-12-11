İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bakıda müxtəlif şirkətlərin Türkiyənin ticarət nümayəndələri ilə görüşü olacaq

    Biznes
    • 11 dekabr, 2025
    • 16:11
    Bakıda müxtəlif şirkətlərin Türkiyənin ticarət nümayəndələri ilə görüşü olacaq

    Gələn il fevralın 23-26-da Bakıda müxtəlif şirkətlərin Türkiyənin ticarət nümayəndələri ilə görüşü keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir Türkiyənin Ticarət Nazirliyi ilə koordinasiyalı şəkildə, "Türkiyə İxracatçılar Assambleyası" İctimai Birliyinin dəstəyi ilə təşkil olunacaq.

    Məlumata əsasən, ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, fevralın 24-də Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə biznes forumu, ardınca isə ikitərəfli işgüzar görüşlər (B2B) keçiriləcək.

    Türkiyənin Ticarət Nazirliyi Türkiyə İxracatçılar Assambleyası ticarət

    Son xəbərlər

    16:21

    Azərbaycanın su təsərrüfatı obyektlərində enerji səmərəliliyi artırılacaq

    Energetika
    16:11

    Aİ-nin son addımları deməyə əsas verir ki, sülh prosesi onu maraqlandırmır - RƏY

    Xarici siyasət
    16:11

    Ərdoğan: Türkiyə 2028-ci il üçün 1,9 trilyon dollar milli gəlir hədəflərinə doğru irəliləyir

    Region
    16:11

    Bakıda müxtəlif şirkətlərin Türkiyənin ticarət nümayəndələri ilə görüşü olacaq

    Biznes
    16:08

    Elvin Yunuszadə: "200-cü oyuna "Karvan-Yevlax"da çatdığım üçün sevinirəm"

    Futbol
    16:00
    Foto

    Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" dayanıqlı liderlik ekosistemi formalaşdıran unikal dövlət layihəsidir

    Elm və təhsil
    15:53

    Ankara Sosial Elmlər Universitetinin müəllimi: Ermənistan Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmalıdır

    Region
    15:49

    Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    15:48
    Foto

    Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti