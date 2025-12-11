Bakıda müxtəlif şirkətlərin Türkiyənin ticarət nümayəndələri ilə görüşü olacaq
Biznes
- 11 dekabr, 2025
- 16:11
Gələn il fevralın 23-26-da Bakıda müxtəlif şirkətlərin Türkiyənin ticarət nümayəndələri ilə görüşü keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, tədbir Türkiyənin Ticarət Nazirliyi ilə koordinasiyalı şəkildə, "Türkiyə İxracatçılar Assambleyası" İctimai Birliyinin dəstəyi ilə təşkil olunacaq.
Məlumata əsasən, ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, fevralın 24-də Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə biznes forumu, ardınca isə ikitərəfli işgüzar görüşlər (B2B) keçiriləcək.
Son xəbərlər
16:21
Azərbaycanın su təsərrüfatı obyektlərində enerji səmərəliliyi artırılacaqEnergetika
16:11
Aİ-nin son addımları deməyə əsas verir ki, sülh prosesi onu maraqlandırmır - RƏYXarici siyasət
16:11
Ərdoğan: Türkiyə 2028-ci il üçün 1,9 trilyon dollar milli gəlir hədəflərinə doğru irəliləyirRegion
16:11
Bakıda müxtəlif şirkətlərin Türkiyənin ticarət nümayəndələri ilə görüşü olacaqBiznes
16:08
Elvin Yunuszadə: "200-cü oyuna "Karvan-Yevlax"da çatdığım üçün sevinirəm"Futbol
16:00
Foto
Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" dayanıqlı liderlik ekosistemi formalaşdıran unikal dövlət layihəsidirElm və təhsil
15:53
Ankara Sosial Elmlər Universitetinin müəllimi: Ermənistan Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmalıdırRegion
15:49
Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilərDigər ölkələr
15:48
Foto