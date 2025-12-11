İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Pakistanın keçmiş kəşfiyyat rəhbəri 14 il müddətinə azadlıqdan məhrun edilib

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:55
    Pakistanın keçmiş kəşfiyyat rəhbəri 14 il müddətinə azadlıqdan məhrun edilib

    Pakistan hərbi məhkəməsi Kəşfiyyat Xidmətinin (ISI) keçmiş rəhbəri Faiz Həmidi 4 maddə üzrə 14 il həbs cəzasına məhkum edib.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, o, siyasi fəaliyyətdə iştirakda, dövlət sirri haqqında qanunu pozmaqda, hakimiyyət və resurslardan sui-istifadə etməkdə, habelə ayrı-ayrı şəxslərə ziyan vurmaqda ittiham olunur.

    Keçən ilin avqustundan həbsdə olan F.Həmid bütün maddələr üzrə təqsirli bilinib. Onun apellyasiya şikayəti vermək hüququ var.

    Sabiq Baş nazir İmran Xanın minlərlə tərəfdarının 2023-cü ilin mayında hərbi obyektlərə və ofislərə hücumunda onun rolu ilə bağlı ayrıca araşdırma başlana bilər.

    R.Həmid 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər ISI-ya rəhbərlik edib. O, İmran Xanın yaxın müttəfiqi hesab edilirdi.

    Pakistan Kəşfiyyat Həbs
    Экс-глава пакистанской разведки приговорен к 14 годам тюрьмы

    Son xəbərlər

    15:49

    Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    15:48
    Foto

    Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:45

    Azıx mağarasında tapılmış 300-dən çox nümunə təhlil üçün Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilib

    Elm və təhsil
    15:45

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:37

    FIFA reytinqi: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ili 74-cü pillədə başa vurub

    Futbol
    15:35

    Azərbaycan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:33
    Rəy

    Öhdəliyə əməl etməyən PKK törəməsi - HƏMAS və "Hizbullah"dan sonra növbədə "SDQ"-dir - ŞƏRH

    Analitika
    15:32

    Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:32

    İlham Əliyev türkmənistanlı həmkarını təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti