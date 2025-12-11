Экс-глава пакистанской разведки приговорен к 14 годам тюрьмы

Военный суд Пакистана приговорил бывшего главу Службы межведомственной разведки Пакистана (ISI) Фаиза Хамида к 14 годам тюремного заключения по 4 пунктам обвинения, включая вмешательство в политику.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, обвинения включали участие в политической деятельности, нарушение закона о государственной тайне, злоупотребление властью и ресурсами, а также причинение ущерба отдельным лицам.

Хамид, находящийся под стражей с августа прошлого года, признан виновным по всем пунктам. При этом он имеет право на апелляцию.

Отдельное расследование может быть открыто относительно его роли в нападениях тысяч сторонников бывшего премьера Имрана Хана в мае 2023 года на военные объекты и офисы.

Хамид с 2019-го по 2021 год возглавлял ISI при Имран Хане, близким союзником которого считался.