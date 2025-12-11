Azərbaycanda daha 11 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Biznes
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:55
    Fevralın 10-da İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət mülkiyyətində olan avtomobillərin satışı ilə bağlı növbəti dəfə hərrac keçirəcək.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərrac Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) olacaq. Hərraca ümumi dəyəri 97 manat olan 11 nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq.

    Sifarişlər hərracın keçirilməsinə ən gec 3 bank günü qalana qədər qəbul olunacaq. Hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılı

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti satış hərrac avtomobil

