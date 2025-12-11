Azərbaycanda daha 11 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq
Biznes
- 11 dekabr, 2025
- 14:55
Fevralın 10-da İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət mülkiyyətində olan avtomobillərin satışı ilə bağlı növbəti dəfə hərrac keçirəcək.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərrac Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) olacaq. Hərraca ümumi dəyəri 97 manat olan 11 nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq.
Sifarişlər hərracın keçirilməsinə ən gec 3 bank günü qalana qədər qəbul olunacaq. Hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılı
Son xəbərlər
15:49
Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilərDigər ölkələr
15:48
Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədirXarici siyasət
15:45
Azıx mağarasında tapılmış 300-dən çox nümunə təhlil üçün Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilibElm və təhsil
15:45
Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi başlayıbHadisə
15:37
FIFA reytinqi: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ili 74-cü pillədə başa vurubFutbol
15:35
Azərbaycan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu təbrik edibXarici siyasət
15:33
Rəy
Öhdəliyə əməl etməyən PKK törəməsi - HƏMAS və "Hizbullah"dan sonra növbədə "SDQ"-dir - ŞƏRHAnalitika
15:32
Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibXarici siyasət
15:32