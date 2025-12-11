İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Məhkəmə ekspertizası idarələri dövlət büdcəsindən maliyyələşəcək

    Daxili siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:51
    Məhkəmə ekspertizası idarələri dövlət büdcəsindən maliyyələşəcək

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası idarələrinin fəaliyyəti dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Konsepsiyada əks olunub.

    Sənəddə qeyd olunub ki, məhkəmə ekspertizasının lazımi səviyyədə aparılmasınının təmin edilməsi, o cümlədən məhkəmə ekspertizası idarələrinin müasir texnika və avadanlıqla təchiz edilməsi üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması nəzərdə tutulur.

    Bundan başqa, müvafiq tədbirlərin maliyyələşdirilməsi zamanı ekspertiza fəaliyyətinin özünümaliyyələşdirmə mexanizmlərindən istifadə edilməsi, o cümlədən ekspertiza xidmətləri göstərilməsindən daxil olan vəsaitin bir hissəsinin bu sahənin inkişafına yönəldilməsi imkanları da nəzərdən keçiriləcək.

    Konsepsiyanın əsas prioritet istiqamətlərinin həlli üçün dövlət-özəl tərəfdaşlığı nəticəsində formalaşan maliyyə vəsaitindən, yerli və xarici investisiyalardan, beynəlxalq təşkilatların, donorların və fondların vəsaitindən, qanunda nəzərdə tutulan digər mənbələrdən də istifadə edilə bilər.

    məhkəmə ekspertizası idarələri İlham Əliyev sərəncam
    Судебная экспертиза в Азербайджане получит поддержку из госбюджета

    Son xəbərlər

    15:49

    Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    15:48

    Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:45

    Azıx mağarasında tapılmış 300-dən çox nümunə təhlil üçün Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilib

    Elm və təhsil
    15:45

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:37

    FIFA reytinqi: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ili 74-cü pillədə başa vurub

    Futbol
    15:35

    Azərbaycan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:33
    Rəy

    Öhdəliyə əməl etməyən PKK törəməsi - HƏMAS və "Hizbullah"dan sonra növbədə "SDQ"-dir - ŞƏRH

    Analitika
    15:32

    Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:32

    İlham Əliyev türkmənistanlı həmkarını təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti