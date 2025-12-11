Судебная экспертиза в Азербайджане получит поддержку из госбюджета

Деятельность учреждений судебной экспертизы в Азербайджане будет финансироваться за счет средств государственного бюджета.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджане на 2026-2030 годы.

В документе отмечается, что предусматривается выделение средств из государственного бюджета для обеспечения проведения судебной экспертизы на должном уровне, в том числе оснащения учреждений судебной экспертизы современной техникой и оборудованием.

Кроме того, при финансировании соответствующих мероприятий будет рассмотрена возможность использования механизмов самофинансирования судебной экспертизы.

Для решения основных приоритетных направлений Концепции также могут быть использованы финансовые средства, сформированные в результате государственно-частного партнерства, местные и иностранные инвестиции, средства международных организаций, доноров и фондов, другие источники, предусмотренные законом.