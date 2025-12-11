İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gəncədə əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    • 11 dekabr, 2025
    • 15:01
    Gəncədə əmək yarmarkası keçirilib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Gəncə şəhərində növbəti əmək yarmarkası təşkil edilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, yarmarka Gəncə-Daşkəsən Regional Məşğulluq filialının təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Əmək yarmarkasında 34 müəssisə iştirak edib və 300-dən çox vakansiya təqdim olunub.

    Yarmarkada vakansiyalara müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlər üçün göndərişlər hazırlanıb.

    Tədbir çərçivəsində işsiz və işaxtaran şəxslərə Agentliyin Mərkəzi Karyera filialının əməkdaşları tərəfindən peşəyönümü xidmətləri göstərilib, aktiv məşğulluq proqramları və müraciət qaydaları barədə məlumat verilib, həmçinin müraciət etmək istəyən şəxslərlə ilkin sorğular aparılıb.

    əmək yarmarkası Gəncə Vakansiya

    Son xəbərlər

    15:53

    Ankara Sosial Elmlər Universitetinin müəllimi: Ermənistan Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmalıdır

    Region
    15:49

    Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    15:48
    Foto

    Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:45

    Azıx mağarasında tapılmış 300-dən çox nümunə təhlil üçün Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilib

    Elm və təhsil
    15:45
    Video

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:37

    FIFA reytinqi: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ili 74-cü pillədə başa vurub

    Futbol
    15:35

    Azərbaycan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:33
    Rəy

    Öhdəliyə əməl etməyən PKK törəməsi - HƏMAS və "Hizbullah"dan sonra növbədə "SDQ"-dir - ŞƏRH

    Analitika
    15:32

    Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti