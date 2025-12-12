DTX Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar video paylaşıb
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 09:22
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar video paylaşıb.
"Report" həmin videonu təqdim edir:
DTX Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar video paylaşıb
