    DTX Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar video paylaşıb

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 09:22
    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar video paylaşıb.

    "Report" həmin videonu təqdim edir:

