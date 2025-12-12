Azərbaycan Basketbol Liqasının IX turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək
- 12 dekabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Basketbol Liqasının IX turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, əvvəlcə "Sumqayıt" "Ordu" kollektivi ilə qarşılaşacaq.
Matç Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, saat 19:00-da başlayacaq.
Bu görüşdən 1 saat sonra NTD və "Şəki" kollektivləri güclünü ayırd etməyə çalışacaqlar. Oyun "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutacaq.
A qrupunda yer alan "Şəki" 9 xalla beşinci, rəqibindən 1 xal geri qalan NTD isə 8 xalla altıncıdır. B qrupuna 16 xalı olan "Ordu" kollektivi başçılıq edir. 10 xalı olan "Sumqayıt" sonuncu - altıncı sırada qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Quba" "Lənkəran"ı (95:87), "Naxçıvan" isə "Sərhədçi"ni (90:74) məğlub edib.
