İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ermənistan İstintaq Komitəsi separatçıların İrəvan "nümayəndəliyində" axtarış aparır

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:58
    Ermənistan İstintaq Komitəsi separatçıların İrəvan nümayəndəliyində axtarış aparır

    Ermənistan İstintaq Komitəsi Qarabağdakı keçmiş separatçı rejimin İrəvan "nümayəndəliyində" axtarış aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i yazır.

    Məlumata görə, 10-dan çox müstəntiq "nümayəndəliyin fəaliyyət göstərdiyi" binaya gəlib. Güc strukturlarının əməkdaşları axtarışın aparılması və sənədlərin müsadirə edilməsi haqqında məhkəmə qərarını təqdim ediblər.

    İstintaq Komitəsi bu məlumatı təsdiqləyib. Qeyd edilib ki, cinayət işi çərçivəsində zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Söhbətin hansı cinayət işindən getdiyi dəqiqləşdirilməyib.

    СК Армении проводит обыски в ереванском "представительстве" сепаратистов
    Armenia's Investigative Committee carries out searches at Yerevan 'office' of separatists

    Son xəbərlər

    15:53

    Ankara Sosial Elmlər Universitetinin müəllimi: Ermənistan Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmalıdır

    Region
    15:49

    Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    15:48
    Foto

    Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:45

    Azıx mağarasında tapılmış 300-dən çox nümunə təhlil üçün Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilib

    Elm və təhsil
    15:45

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:37

    FIFA reytinqi: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ili 74-cü pillədə başa vurub

    Futbol
    15:35

    Azərbaycan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:33
    Rəy

    Öhdəliyə əməl etməyən PKK törəməsi - HƏMAS və "Hizbullah"dan sonra növbədə "SDQ"-dir - ŞƏRH

    Analitika
    15:32

    Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti