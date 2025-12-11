Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    СК Армении проводит обыски в ереванском "представительстве" сепаратистов

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 14:45
    СК Армении проводит обыски в ереванском представительстве сепаратистов

    Следственный комитет Армении проводит обыски в ереванском "представительстве" бывшего сепаратистского режима в Карабахе.

    Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.

    Согласно информации, свыше десятка следователей прибыли к зданию, где якобы действует "представительство". Силовики представили решение суда о проведении обысков и изъятии документов.

    В Следственном комитете также подтвердили информацию. Отмечается, что "в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия", однако не уточнили, о каком деле идет речь.

    Армения Ереван Следственный комитет сепаратисты Карабах обыски
    Ermənistan İstintaq Komitəsi separatçıların İrəvan "nümayəndəliyində" axtarış aparır
    Armenia's Investigative Committee carries out searches at Yerevan 'office' of separatists
    Elvis

    Последние новости

    15:17

    Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизме

    Это интересно
    15:17

    Мерц: Европа передала мирный план для Украины Трампу, переговоры с США могут быть уже в эти выходные

    Другие страны
    15:13

    В Азербайджане построят новое административное здание Центра судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    15:05

    Судебная экспертиза в Азербайджане получит поддержку из госбюджета

    Внутренняя политика
    15:02

    ИИ снизит влияние человеческого фактора в судебной экспертизе

    Внутренняя политика
    15:01

    В судах Азербайджана будут проводиться экспертизы по новым видам и специализациям

    Внутренняя политика
    14:57

    В Азербайджане создают институт частной судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    14:56

    Жительница села Бадара: Мы каждый день молились, чтобы вернуться в родное село

    Внутренняя политика
    14:54

    В Азербайджане нагрузка на судебных экспертов чрезмерно высока — Концепция на 2026–2030 гг.

    Внутренняя политика
    Лента новостей