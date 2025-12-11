СК Армении проводит обыски в ереванском "представительстве" сепаратистов
В регионе
- 11 декабря, 2025
- 14:45
Следственный комитет Армении проводит обыски в ереванском "представительстве" бывшего сепаратистского режима в Карабахе.
Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.
Согласно информации, свыше десятка следователей прибыли к зданию, где якобы действует "представительство". Силовики представили решение суда о проведении обысков и изъятии документов.
В Следственном комитете также подтвердили информацию. Отмечается, что "в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия", однако не уточнили, о каком деле идет речь.
