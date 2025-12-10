İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "SpaceX" ABŞ-nin kəşfiyyat ehtiyacları üçün peyk daşıyan "Falcon 9" raketini buraxıb

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 04:14
    SpaceX ABŞ-nin kəşfiyyat ehtiyacları üçün peyk daşıyan Falcon 9 raketini buraxıb

    "SpaceX" ABŞ-nin Hərbi Kosmik Milli Kəşfiyyat İdarəsinin ehtiyacları üçün peykləri olan "Falcon 9" raket daşıyıcısını işə salıb.

    "Report"un məlumatına görə, buraxılış şirkətin "X"dəki səhifəsində yayımlanıb.

    Raket yerli vaxtla saat 14:16-da (Bakı vaxtı ilə saat 23:16) Florida ştatının Kanaveral burnundan qalxıb. Uçuşdan bir neçə dəqiqə sonra "Falcon 9"un birinci mərhələsi uğurla yerə enib. Bu texnologiya "SpaceX"ə buraxılış xərclərini azaltmağa imkan verir.

    NROL-77 missiyası "SpaceX"in bu il Hərbi Kosmik Milli Kəşfiyyat İdarəsi üçün üçüncü buraxılış olub.

    ABŞ-nin kəşfiyyat peyklərinə nəzarət edən agentliyin fəaliyyəti olduqca məxfi saxlanılır. Peyklərin parametrləri və təsvirləri açıqlanmır.

    ABŞ SpaceX "Falcon 9" raketi
    SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

    Son xəbərlər

    04:38

    Sudanda İl-76 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    04:29

    Venesuela ABŞ təhdidlərini psixoloji müharibənin yeni forması adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:14

    "SpaceX" ABŞ-nin kəşfiyyat ehtiyacları üçün peyk daşıyan "Falcon 9" raketini buraxıb

    Digər ölkələr
    03:40

    Rusiyada 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    03:06

    ABŞ-də naməlum şəxs universitetdə atəş açıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    02:41
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qıpçaq mənşəli etnonimdən yaranan məkan

    Daxili siyasət
    02:11

    Heydər Əliyev Fondu və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına xeyriyyə Fondu anlaşma memorandumu imzalayıb

    Sosial müdafiə
    02:01

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" səfərdə uduzub, "Liverpul" qalib gəlib

    Futbol
    01:47

    Gəncədə orta məktəb şagirdləri qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti