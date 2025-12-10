SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 01:51
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.
Как передает Report, трансляция старта велась на странице компании в X.
Старт ракеты был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 14:16 по местному времени (23:16 по бакинскому времени). Спустя несколько минут после старта первая ступень Falcon-9 совершила успешное приземление, данная технология позволяет SpaceX снизить стоимость запусков.
Старт миссии NROL-77 стал третьим для SpaceX пуском для нужд НУВКР в этом году. Деятельность ведомства, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.
