Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 01:51
    SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

    SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

    Как передает Report, трансляция старта велась на странице компании в X.

    Старт ракеты был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 14:16 по местному времени (23:16 по бакинскому времени). Спустя несколько минут после старта первая ступень Falcon-9 совершила успешное приземление, данная технология позволяет SpaceX снизить стоимость запусков.

    Старт миссии NROL-77 стал третьим для SpaceX пуском для нужд НУВКР в этом году. Деятельность ведомства, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.

    SpaceX Falcon 9 США ракета
    Elvis

    Последние новости

    02:13

    Подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям

    Социальная защита
    02:13

    Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    02:04

    В Гяндже учащиеся средней школы отравились продуктами питания

    Происшествия
    01:51

    SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

    Другие страны
    01:18

    AFP: Передовые отряды повстанцев вошли в город Увира на востоке ДРК

    Другие страны
    00:58

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    00:29

    Пашинян: Ереван и Анкара активизировали контакты для нормализации отношений

    В регионе
    00:05

    Пашинян: "Маршрут Трампа" может стать важной составляющей Среднего коридора

    В регионе
    23:46

    Украина представит США в среду три документа в рамках мирного плана

    Другие страны
    Лента новостей