SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Как передает Report, трансляция старта велась на странице компании в X.

Старт ракеты был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 14:16 по местному времени (23:16 по бакинскому времени). Спустя несколько минут после старта первая ступень Falcon-9 совершила успешное приземление, данная технология позволяет SpaceX снизить стоимость запусков.

Старт миссии NROL-77 стал третьим для SpaceX пуском для нужд НУВКР в этом году. Деятельность ведомства, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.