В посольстве Азербайджана в Алжире почтили память Гейдара Алиева
Внешняя политика
- 12 декабря, 2025
- 16:07
В посольстве Азербайджана в Алжире состоялось мероприятие, посвященное 22-й годовщине со дня кончины общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Алжире.
مراسم احياء بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الوطني حيدر علييف أقيمت في سفارة جمهورية أذربيجان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.— Embassy of Azerbaijan to Algeria (@AzEmbAlgiers) December 12, 2025
A ceremony marking the anniversary of National Leader Heydar Aliyev’s death was held at the Embassy of Azerbaijan in Algeria. pic.twitter.com/OgqItBo0mu
