    В посольстве Азербайджана в Алжире почтили память Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 16:07
    В посольстве Азербайджана в Алжире состоялось мероприятие, посвященное 22-й годовщине со дня кончины общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Алжире.

    Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyində Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib
    National leader Heydar Aliyev commemorated at Azerbaijan's embassy in Algeria
