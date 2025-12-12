Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyində Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib
Xarici siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 16:19
Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyi məlumat yayıb.
مراسم احياء بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الوطني حيدر علييف أقيمت في سفارة جمهورية أذربيجان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.— Embassy of Azerbaijan to Algeria (@AzEmbAlgiers) December 12, 2025
A ceremony marking the anniversary of National Leader Heydar Aliyev’s death was held at the Embassy of Azerbaijan in Algeria. pic.twitter.com/OgqItBo0mu
