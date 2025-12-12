WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyində Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 16:19
    Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyi məlumat yayıb.

    В посольстве Азербайджана в Алжире почтили память Гейдара Алиева
    National leader Heydar Aliyev commemorated at Azerbaijan's embassy in Algeria

