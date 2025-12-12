Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Haber Global: Гейдар Алиев - великий лидер, спасший Азербайджан от угрозы распада

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 16:03
    Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал о прошедшей в Стамбуле церемонии памяти, посвященной 22-й годовщине со дня кончины общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, в репортаже отражены мероприятия, состоявшиеся в городе в рамках Дня памяти.

    В памятном мероприятии приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, сотрудники Генконсульства, а также многочисленные граждане Азербайджана и Турции, пришедшие почтить память лидера, заложившего основы современного азербайджанского государства.

    В рамках Дня памяти состоялось возложение цветов к памятнику Гейдару Алиева в стамбульском районе Сарыер.

    В своем выступлении генеральный консул Нармина Мустафаева подчеркнула исключительную роль Гейдара Алиева в истории Азербайджана: "Жизненный путь Гейдара Алиева был неразрывно связан с судьбой азербайджанского народа. Сегодня мы должны сохранить это наследие, защитить его и передать будущим поколениям".

    В видеоматериале Haber Global детально освещается выдающийся путь политического лидерства и многогранная деятельность Гейдара Алиева: "Гейдар Алиев - великий лидер, спасший Азербайджан от угрозы распада".

