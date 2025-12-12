Число погибших в Газе в результате стихийного бедствия возросло до 12 человек

Из-за шторма и проливных дождей в городе Газе погибли 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Сообщается, что среди них есть и дети.

По меньшей мере 13 домов обрушились, и последние обрушения были зафиксированы в районах Аль-Карама и Шейх-Радван в городе Газа.

Также были затоплены целые лагеря для беженцев. Свыше 27 тыс. палаток оказались затоплены или разрушены сильным ветром.