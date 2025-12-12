Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Число погибших в Газе в результате стихийного бедствия возросло до 12 человек

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 16:03
    Из-за шторма и проливных дождей в городе Газе погибли 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

    Сообщается, что среди них есть и дети.

    По меньшей мере 13 домов обрушились, и последние обрушения были зафиксированы в районах Аль-Карама и Шейх-Радван в городе Газа.

    Также были затоплены целые лагеря для беженцев. Свыше 27 тыс. палаток оказались затоплены или разрушены сильным ветром.

    Qəzzada təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb
