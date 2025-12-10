Tramp: ABŞ neftin qiymətini kəskin şəkildə aşağı salmağa çalışmır
Digər ölkələr
- 10 dekabr, 2025
- 07:23
Vaşinqton neftin qiymətlərini çox tez endirməkdə maraqlı deyil, çünki bu, Amerika istehsalçılarına zərər verə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pensilvaniya ştatının Maunt-Pokono şəhərində çıxışında deyib.
"Biz heç vaxt olmadığı qədər daha çox yanacaq hasil edirik. Bu baş verdikdə qiymətlər aşağı düşür, buna görə neftin bir barelinin qiyməti çox yaxşı azalır", - o deyib.
Tramp qeyd edib ki, Vaşinqton bununla yanaşı neftin qiymətinin bu qədər sürətli azalmasını istəmir, çünki istehsalçıların hasilatı davam etməsində maraqlıdır.
