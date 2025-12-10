İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Tramp: ABŞ neftin qiymətini kəskin şəkildə aşağı salmağa çalışmır

    Digər ölkələr
    10 dekabr, 2025
    • 07:23
    Tramp: ABŞ neftin qiymətini kəskin şəkildə aşağı salmağa çalışmır

    Vaşinqton neftin qiymətlərini çox tez endirməkdə maraqlı deyil, çünki bu, Amerika istehsalçılarına zərər verə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pensilvaniya ştatının Maunt-Pokono şəhərində çıxışında deyib.

    "Biz heç vaxt olmadığı qədər daha çox yanacaq hasil edirik. Bu baş verdikdə qiymətlər aşağı düşür, buna görə neftin bir barelinin qiyməti çox yaxşı azalır", - o deyib.

    Tramp qeyd edib ki, Vaşinqton bununla yanaşı neftin qiymətinin bu qədər sürətli azalmasını istəmir, çünki istehsalçıların hasilatı davam etməsində maraqlıdır.

