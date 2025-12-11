İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Macarıstan ikitərəfli saziş çərçivəsində Azərbaycandan 800 milyon kubmetr qaz alacaq

    Energetika
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:36
    Macarıstan və Azərbaycan arasında təbii qazın tədarükü haqqında imzalanmış saziş iki il müddətinə nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto sosial şəbəkədə yazıb.

    "Təbii qazın alınması ilə bağlı növbəti saziş: bu dəfə Azərbaycanla, iki il müddətinə və 800 milyon kubmetr həcmində olacaq", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, dekabrın 10-da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə Macarıstanın "MVM ONEnergy" şirkəti arasında təbii qaz təchizatına dair yeni saziş imzalanıb.

    SOCAR və "MVM CEEnergy" 2023-cü ilin iyun ayında 100 milyon kubmetr qazın tədarükü haqqında müqavilə imzalayıb. Tədarükə 2024-cü ilin aprel ayında başlanılıb.

    Bundan başqa, "MVM Group" "Şahdəniz" layihəsində 5 %, "South Caucasus Pipeline Company"də (SCPC, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Magistralının operatoru) 4 % paya malikdir.

    Венгрия закупит у Азербайджана 800 млн кубометров газа по двухлетнему соглашению
    Hungary to purchase 800 million cubic meters of gas from Azerbaijan under two-year deal

