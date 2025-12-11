Венгрия закупит у Азербайджана 800 млн кубометров газа по двухлетнему соглашению

Соглашение с Азербайджаном по поставке природного газа в Венгрию рассчитано на два года.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал у себя на странице в соцсетях.

"Очередное соглашение о закупке природного газа: на этот раз с Азербайджаном, на два года, 800 млн кубометров", - заявил он.

Напомним, что 10 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и венгерская "MVM ONEnergy" подписали новое соглашение о поставках природного газа.

SOCAR и MVM CEEnergy в июне 2023 года заключили контракт на поставки 100 млн кубометров газа. Поставки начались в апреле 2024 года.

Кроме того, MVM Group является владельцем 5%-ой доли в проекте "ШахДениз" и 4%-ой доли в South Caucasus Pipeline Company (SCPC, оператор Южно-кавказской трубопроводной магистрали).