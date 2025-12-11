Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Венгрия закупит у Азербайджана 800 млн кубометров газа по двухлетнему соглашению

    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 14:28
    Венгрия закупит у Азербайджана 800 млн кубометров газа по двухлетнему соглашению

    Соглашение с Азербайджаном по поставке природного газа в Венгрию рассчитано на два года.

    Как сообщает Report, об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал у себя на странице в соцсетях.

    "Очередное соглашение о закупке природного газа: на этот раз с Азербайджаном, на два года, 800 млн кубометров", - заявил он.

    Напомним, что 10 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и венгерская "MVM ONEnergy" подписали новое соглашение о поставках природного газа.

    SOCAR и MVM CEEnergy в июне 2023 года заключили контракт на поставки 100 млн кубометров газа. Поставки начались в апреле 2024 года.

    Кроме того, MVM Group является владельцем 5%-ой доли в проекте "ШахДениз" и 4%-ой доли в South Caucasus Pipeline Company (SCPC, оператор Южно-кавказской трубопроводной магистрали).

    Азербайджан Венгрия Петер Сийярто газ импорт газа поставки газа
    Macarıstan ikitərəfli saziş çərçivəsində Azərbaycandan 800 milyon kubmetr qaz alacaq
    Hungary to purchase 800 million cubic meters of gas from Azerbaijan under two-year deal
