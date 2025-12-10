Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и венгерская "MVM ONEnergy" подписали новое соглашение о поставках природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR.

"Президент SOCAR Ровшан Наджаф 10 декабря встретился с главным исполнительным директором "MVM Group" Кароли Матраи (Károly Mátrai). На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества между компаниями по различным направлениям энергетического сектора, состоялся обмен мнениями о текущих проектах и возможностях будущего партнерства", - говорится в информации.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области поставок газа, инфраструктурных проектов, решений в сфере устойчивой энергетики и регионального партнерства.

"В рамках встречи между компаниями SOCAR и MVM ONEnergy состоялось подписание нового соглашения о поставках природного газа. Соглашение, которое вступит в силу с 1 января 2026 года, служит дальнейшему укреплению стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Венгрией", - говорится в информации.

По информации SOCAR, новое соглашение о поставках природного газа разработано на основе предыдущего договора между компаниями.

"В последние годы обе компании продолжали успешное, надежное и взаимовыгодное сотрудничество. Продление партнерства отражает приверженность обеих сторон долгосрочному энергетическому сотрудничеству и региональной энергетической безопасности", - говорится в информации.

Напомним, что SOCAR и MVM CEEnergy в июне 2023 года заключили контракт на поставки 100 млн кубометров газа. Поставки начались в апреле 2024 года.

Кроме того, MVM Group является владельцем 5%-ой доли в проекте "ШахДениз" и 4%-ой доли в South Caucasus Pipeline Company (SCPC, оператор Южно-кавказской трубопроводной магистрали).