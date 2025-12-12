Посол России вызван в МИД ФРГ

Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел ФРГ в связи с обвинениями Берлина в адрес Москвы по поводу кибератаки на Немецкую службу управления воздушным движением (DFS).

Как передает Report со ссылкой на Berlin Zeitung, об этом сообщил представитель МИД Германии.

В Берлине заявили, что Россия пыталась повлиять на итоги последних федеральных выборов и продолжает дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Германии.

По мнению правительства ФРГ, цель таких действий – расколоть немецкое общество и подорвать доверие к государственным институтам.

"Сегодня утром мы вызвали посла РФ в Министерство иностранных дел ФРГ и ясно дали понять, что мы очень внимательно следим за действиями России и принимаем меры против этого. Неприемлемые действия России будут иметь последствия", - заявил представитель МИД ФРГ.